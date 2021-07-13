США хотят избавиться от новейших боевых кораблей

Военно-морские силы США объявили, что хотят избавиться от четырех боевых кораблей из программы Littoral Combat Ship к 22 марта 2022-го года, сообщает Лига.net.

Речь идет о кораблях класса Freedom USS Fort Worth, USS Detroit и USS Little Rock, а также об одном боевом судне класса Independence USS Coronado.

Самый "молодой" из всех вышеперечисленных кораблей - USS Little Rock. В марте следующего года ему будет всего немного больше четырех лет.

Окончательное решение о выводе четырех боевых кораблей из состава флота остается за Конгрессом США. Сообщается, что ранее конгрессмены уже одобряли вывод из эксплуатации первых двух кораблей каждого из подклассов USS Freedom и USS Independence.

В командовании ВМФ США уповают на высокую стоимость обслуживания кораблей программы LCS – затраты на обновление четырех кораблей, а также приведение их в боевую готовность составляют около $2,5 млрд. Помимо этого, у кораблей имеются значительные проблемы с силовыми установками.