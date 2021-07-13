Астрономы обнаружили редкую каплевидную звезду

Ученые выявили звездную систему, которая неизбежно движется к образованию сверхновой по редкому сценарию, сообщает Корреспондент.

Международная группа астрономов обнаружила звезду редкой каплевидной формы, которая, по их мнению, является частью двойной звездной системы, движущейся к слиянию с образованием сверхновой.

Эксперты полагают, что вторая часть звезды, представленная белым карликом, не видна.

Звездная система HD265435 находится на расстоянии примерно 1500 световых лет от Земли и состоит из горячей субкарликовой звезды и белого карлика, делающих полный оборот друг вокруг друга примерно за 100 минут.

Белые карлики – это умирающие звезды, которые выработали все свое топливо и сжались, став очень маленькими, но чрезвычайно плотными. На следующей, завершающей стадии, когда ядро белого карлика повторно воспламеняется в результате термоядерного взрыва, возникает сверхновая типа Ia.

Это происходит, когда белый карлик набирает массу в 1,4 раза превышающую массу Солнца (предел Чандрасекар). Такое возможно в двух случаях: когда белый карлик аккумулирует вещество из окружающей среды или когда он сливается с другой звездой.

Второй сценарий крайне редкий, но исследователи полагают, что для объяснения феномена HD265435 подходит именно он.

Используя данные спутника NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), астрономы установили, что яркость горячего субкарлика со временем меняется, что говорит об искажении его формы из-за соседства массивного объекта.

Понимание процессов образования сверхновых чрезвычайно важно для астрономов, так как они используют такие звезды, обладающие, как правило, весьма стабильным свечением, в качестве "стандартных свечей", по которым ученые оценивают скорость расширения Вселенной.