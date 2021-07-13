В отдельных регионах основные тарифы подорожают на 75%
Украинцам стоит готовиться к новым тарифам на отопление и горячую воду, которые во многом будут зависеть от региона проживания, сообщает УНИАН.
Такой прогноз озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
"Нас ожидает в ближайший отопительный сезон рост стоимости услуг теплокоммунэнерго", - отметил эксперт.
Где вырастут тарифы больше всего:
- Черновцы - 75%;
- Тернополь - 70%;
- Староконстантинов - 63%
- Одесса - 56%;
- Кременчуг - 53%;
- Киев - 40%;
- Полтава - 36%;
"Уже на сегодня подняли стоимость собственных услуг теплокоммунэнерго в Черновцах, это 75% рост стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев уже объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго", а это приблизительно 80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%", - добавил Попенко.
"Все эти цифры в городах будут приблизительно одинаковые. То есть нас с вами будет ожидать рост стоимости на услуги теплокоммунэнерго приблизительно 40, 50 и 60%", - сказал он.
Попенко отметил, что такая разница в стоимости будет зависеть от того, менялся ли тариф тепловиков последнее время. Например, в городе Черновцы будет настолько значительный рост тарифов, поскольку долгое время тариф искусственно занижался.
"Все это приведет к тому, что черновчане будут платить около 50 грн за квадратный метр", - пояснил глава Союза потребителей.
Эксперт отметил, что на такое существенное подорожание по всей стране повлияло несколько факторов. В частности, отмена действия специальных обязательств на рынке газа, которое позволяло ТКЭ покупать газ по льготной цене, а также высокие рыночные цены на газ, по которым тепловики вынуждены покупать голубое топливо.
"Большинство теплокоммунэнерго утверждали свои тарифы, когда цена на газ была 5-5,5 гривен. На сегодня "Нафтогаз" предложил тепловикам газ по 7,42 гривни, то есть рост практически на 50%. Это основное, что повлияло на стоимость газа, а также условия поставки, вынуждающее делать стопроцентную предоплату", - добавил он.