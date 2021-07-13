В отдельных регионах основные тарифы вырастут на 75%

Украинцам стоит готовиться к новым тарифам на отопление и горячую воду, которые во многом будут зависеть от региона проживания, сообщает УНИАН.

Такой прогноз озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Нас ожидает в ближайший отопительный сезон рост стоимости услуг теплокоммунэнерго" , - отметил эксперт.

Где вырастут тарифы больше всего:

Черновцы - 75%;

Тернополь - 70%;

Староконстантинов - 63%

Одесса - 56%;

Кременчуг - 53%;

Киев - 40%;

Полтава - 36%;

"Уже на сегодня подняли стоимость собственных услуг теплокоммунэнерго в Черновцах, это 75% рост стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев уже объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго", а это приблизительно 80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%" , - добавил Попенко.

"Все эти цифры в городах будут приблизительно одинаковые. То есть нас с вами будет ожидать рост стоимости на услуги теплокоммунэнерго приблизительно 40, 50 и 60%" , - сказал он.

Попенко отметил, что такая разница в стоимости будет зависеть от того, менялся ли тариф тепловиков последнее время. Например, в городе Черновцы будет настолько значительный рост тарифов, поскольку долгое время тариф искусственно занижался.

"Все это приведет к тому, что черновчане будут платить около 50 грн за квадратный метр" , - пояснил глава Союза потребителей.

Эксперт отметил, что на такое существенное подорожание по всей стране повлияло несколько факторов. В частности, отмена действия специальных обязательств на рынке газа, которое позволяло ТКЭ покупать газ по льготной цене, а также высокие рыночные цены на газ, по которым тепловики вынуждены покупать голубое топливо.