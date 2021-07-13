В Ираке возросло число жертв пожара в COVID-изоляторе

Государственные СМИ в Ираке заявили, что число жертв пожара в COVID-изоляторе возросло до 66, сообщает Радио Свобода.

Ранее было известно о 52 погибших.

Пострадавших в результате инцидента более 100 человек.

Пожар в больнице в городе Нассирия вызвал взрыв кислородного баллона, сообщили представители службы здравоохранения страны. Поисковые работы продолжаются.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадиме провел срочные встречи с министрами и приказал арестовать местных руководителей органов здравоохранения и гражданской обороны, включая заведующих изолятора, говорится в официальном сообщении.