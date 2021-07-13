В Ираке возросло число жертв пожара в COVID-изоляторе
Государственные СМИ в Ираке заявили, что число жертв пожара в COVID-изоляторе возросло до 66, сообщает Радио Свобода.
Ранее было известно о 52 погибших.
Пострадавших в результате инцидента более 100 человек.
Пожар в больнице в городе Нассирия вызвал взрыв кислородного баллона, сообщили представители службы здравоохранения страны. Поисковые работы продолжаются.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадиме провел срочные встречи с министрами и приказал арестовать местных руководителей органов здравоохранения и гражданской обороны, включая заведующих изолятора, говорится в официальном сообщении.
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