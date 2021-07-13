Путин готов к диалогу с Зеленским – Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Вести.

"Безусловно, сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне" , – сказал пресссекретарь.

Таким образом, вопросы Крыма и Донбасса Путин не видит в повестке дня. Однако они, в свою очередь, являются главными для Владимира Зеленского.

"Давайте исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи" , – добавил Песков.

В практическом плане встреча Путина и Зеленского не готовится, добавил пресс-секретарь Путина.

При этом представитель Кремля отказался отвечать на вопрос о том, готова ли Россия "принять Донбасс".