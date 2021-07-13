Контрразведка СБУ задержала российского агента

Контрразведчики СБУ задержали в Кировоградской области гражданина Украины, который был завербован российской военной разведкой и входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ.

Об этом говорится в заявлении СБУ.

"Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что по возвращении в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих. А именно: компрометирующих данных на них, а также сведений об их выездов в РФ и временно оккупированных территорий, наличия родственных свя связей, имущества и т.п. ", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, собранные данные хотели использовать для создания условий, при которых чиновников и военных "выманили" бы на оккупированные территории или в Россию для дальнейшего задержания.

При выполнении заданий агент получил вознаграждение в рублях на карту российского "Сбербанка". Также СБУ во время обыска обнаружила удостоверения о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.