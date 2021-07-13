В Житомирской области военный выстрелил в ребенка

Тяжелораненого 9-летнего мальчика из Житомирской области, которому выстрелил в спину мужчина, прямо сейчас авиатранспортом доставляют на лечение в Киев.﻿ Об этом рассказал глава Новоград-Волынской РГА Вячеслав Авраменко, сообщает Сегодня.

По его данным, мальчик был ранен вследствие неосторожного обращения с оружием одного из взрослых.

В свою очередь, в полиции Житомирской области сообщили "Сегодня", что подозреваемый в стрельбе установлен и задержан. Это житель Киева.

По данным копов, этот человек находился вместе с отцом ребенка и является знакомым мужчины. Некоторые из опрошенных нами местных жителей говорят, что стрельба по ребенку произошла после распивания спиртных напитков. Правоохранители этого пока не подтвердили, но и не опровергли.

Также подтвердилась информация о том, что стрелок является военнослужащим. В его авто нашли оружие, разнокалиберные боеприпасы и взрывчатку.

Расследованием занимаются, в том числе и военные прокуроры.