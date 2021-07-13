Медведчук в монографии раскритиковал политику Кремля

Журналисты нашли и прочитали монографию, написанную на основе докторской диссертации одного из руководителей ОПЗЖ, которого сейчас подозревают в госизмене и который до 7 сентября должен находиться под домашним арестом, сообщает Чесно.

Эта диссертация вроде исчезла, ведь журналистам не удалось ее найти ни в открытом доступе в интернете, ни даже в библиотеке им. Вернадского в 2013 году.

Движению ЧЕСТНО удалось найти монографию, созданную на основе этой диссертации на 25 годовщину Дня Конституции Украины, в домашней библиотеке выпускника Киево-Могилянской академии и одного из украинских адвокатов. Монография вышла в свет сразу после защиты Медведчуком кандидатской на звание доктора юридических наук в 1997 году в издательстве "Украина" тиражом в 3000 экземпляров.

Монография диссертации для получения докторской степени называется "Современная украинская национальная идея и вопрос создания государства". В ней автор с позиции украинского государственного патриота обосновывает необходимость поиска национальной идеи и ее основы.

"Когда читаешь монографию, то создается впечатление, что это труд едва не украинского патриота-государственника, который оперирует пафосными эпитетами, сравнивает теоретические концепции и ищет лучший вариант для национальной идеи Украины...

Кажется, что в издательстве случайно перепутали авторов или сам Медведчук не читал текста своей научной работы. Она совершенно не соответствует политической карьере, поступкам и позиции пророссийского политика", - пишет парламентский аналитик Движения ЧЕСТНО.

Медведчук апеллирует к произведениям украинских писателей Олеся Гончара, Ивана Дзюбы, Лины Костенко "и других известных художников", объясняя, что духовная жизнь в Украине по содержанию и сути не укладывалась в шаблоны "московских кремлевских стандартов".

При этом, вспоминая диссидента Ивана Дзюбу, Медведчук скромно умалчивает фамилию Василия Стуса, адвокатом которого был и против воли подсудимого признал его вину.

Медведчук образца 1997 года обосновывает логичность упадка СССР, критикует экономическую модель СССР, милитаризацию экономики и радуется, что распад СССР для Украины состоялся в целом мирно.

Одной из причин экономического кризиса в Украине Медведчук называет внешнюю - "великодержавные амбиции российских правителей", то есть по сути - "руку Москвы".

Вот две цитаты из монографии, за которые сам же адвокат Медведчук образца 1980 признал бы вину в антисоветской агитации "ученого" Медведчука образца 1997 года.

О критике народовластия в СССР:

"В советское время, например, много было разговоров о народовластии, участии народа в управлении делами государства и общества. На самом деле все эти лозунги носили искусственный характер и не находили своего воплощения в общественной жизни" (с. 9).

Или о фальши партийной морали:

"Наиболее известным для нас был "Моральный кодекс строителя коммунизма", составленный в "развитом социалистическом обществе", который, среди прочего, устанавливал и действительно высокие общечеловеческие моральные нормы. К сожалению, они были лишь пропагандистским лозунгом, потому что именно те, кто этот кодекс провозглашал, отнюдь с его установками и требованиями не считались" (С. 39).

Впрочем, Медведчук и сам не очень считается с тезисами своей национальной идеи. В частности, что касается украинского языка, то в монографии он становится на его защиту.

"В народе, прежде всего среди сельского населения, украинский язык всегда была основным, во-вторых, даже в советское время наиболее решительные представители украинской интеллигенции, в том числе и известные политические деятели, постоянно пытались расширить применение украинского языка в общественной жизни. Словом, борьба за язык шла все время, и это делает честь представителям украинской интеллигенции".

Сам же Медведчук пользовался русским языком, когда вел дело украинских диссидентов, а также неоднократно выступал за обеспечение статуса русскому языку в Украине.

Кроме того, Медведчук, который ввел темники для СМИ, в своей монографии выступает за свободный обмен мнениями в обществе.

Будет очень удивленной и украинская писательница Оксана Забужко, ведь через труд Николая Рябчука "От" Малороссии "до" индоевроп": Украинские автостереотипы" Медведчук пользуется термином О. Забужко - феномен "национальный обморок". Но при этом Медведчук полемизирует с Рябчуком, который считает, что украинский народ еще не прошел путь нации и застрял где-то во временах гетманщины.

Медведчук берет на себя роль адвоката украинского народа и замечает, что если бы Рябчук был прав и народ не прошел путь нации, то Украина бы не получила государственной независимости.

У авторов исследования монографии Медведчука возникли сомнения относительно того, что он был автором всего текста монографии, потому что первые три главы имеют вид скомпилированного текста, а четвертый раздел написан более целостно. Последний раздел в большей степени касается не национальной идеи, а принципов государства и разделения властей в тогдашней Украине.

Автор постоянно апеллирует к классикам, но большинство таких ссылок в монографии сделаны не на первоисточники, а на хрестоматии и статьи в энциклопедии.