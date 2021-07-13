Нардепы хотят уйти на летние каникулы до 7 сентября

Верховная рада утвердила календарный план проведения шестой сессии. Начать ее предлагают 7 сентября 2021 года, сообщает Слово и дело.

На сегодняшнем заседании ВР приняла календарный план проведения шестой сессии. "За" проголосовали 340 депутатов.

Так, планом предусмотрено начать шестую сессию Рады девятого созыва 7 сентября 2021 года, а закончить - 21 января 2022 года.

Время шестой сессии Верховной рады девятого созыва по календарному плану отводятся дни для:

пленарных заседаний ВР - 10 недель

работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) - 6 недель

работы народных депутатов с избирателями - 4 недели

проведения "часа вопросов к правительству" в Верховной раде - 10 часов.

В календарном плане шестой сессии ВР также учтено график проведения очередных сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы с 27 сентября по 1 октября 2021 года и с 24 по 28 января 2022 года, праздничные и нерабочие дни.

В частности, предлагается до Нового года крайнюю пленарную неделю провести с 14 по 17 декабря, а после него - уже 11-14 января и в 18-21 января 2022 года. То есть, нардепы будут почти месяц отдыхать на новогодне-рождественские праздники.

Напомним, в Раде анонсировали, что после закрытия пятой сессии будет еще торжественное заседание Рады 24 августа (на 30-ю годовщину Независимости Украины). Также возможно заседание 23 августа по случаю начала работы Крымской платформы. Кроме того, не исключена внеочередная сессия.