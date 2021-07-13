Маск придумал шутливое применение Dogecoin в Tesla

Глава Tesla Илон Маск в очередной раз упомянул мем-криптовалюту Dogecoin, отвечая на комментарий пользователя о возможностях электромобилей, сообщает ForkLog.

Maybe if it sees a Shiba Inu, the car renders a Dogecoin … — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2021

Подписчик сообщил, что автопилот Tesla способен идентифицировать собак.

В комментарии Маск предположил, что электромобили будут отображать логотип Dogecoin, если заметят собаку породы сиба-ину.

Твит не оказал особого влияния на цену альткоина. В моменте курс DOGE вырос на 2% и почти сразу вернулся к прежним значениям.