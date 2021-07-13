Во Франции местное население начало активно записываться на вакцинацию

Почти миллион французов за день записались на вакцинацию от коронавируса COVID-19 на фоне заявлений президента Эмманюэля Макрона о том, что стране следует активнее проводить иммунизацию населения, об этом ссылаясь на агентство Associated Press, сообщает Интерфакс.

Французское мобильное приложение Doctolib, через которое проходит координация вакцинации от коронавируса, во вторник утром сообщило, что за понедельник 926 тыс. человек записались на вакцинацию. Такое число желающих вакцинироваться стало рекордным за все время. На долю граждан моложе 35 лет пришлось 65% записей.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран похвалил возросший интерес соотечественников к вакцинации, отметив, что это - "тысячи спасенных жизней".

В понедельник вечером Макрон объявил об обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений, о введении пропусков в общественные места и на междугородний транспорт. Также он не исключает всеобщей вакцинации, если обстановка ухудшится.

"Наша страна столкнулась с резким возобновлением эпидемии, которая затрагивает все территории, как мегаполисы, так и заморские департаменты", - заявил он в понедельник вечером в телевизионном обращении к нации.

Президент отметил, что вариант вируса "дельта" , который распространяется сейчас по Франции, "в три раза более заразен, чем первоначальный штамм" . Но наличие вакцины - это главное обстоятельство, которое отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих волн пандемии. Все вакцины, доступные во Франции, надежно защищают от штамма "дельта" , уменьшают вероятность заражения в 12 раз, предотвращают 95% тяжелых случаев заболевания, заверил президент.

Персоналу медицинских учреждений Франции, как лечащему, так и по уходу за больными, надлежит пройти вакцинацию до 15 сентября. С начала учебного года будут развернуты специальные кампании вакцинации в школах. С середины июня вакцинация уже открыта для всех детей в возрасте от 12 лет.

Кроме того, с конца июля или начала августа вводится санитарный пропуск, который будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более чем 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР.

С этой осени тесты ПЦР во Франции будут платными, если только не прописаны врачом, чтобы стимулировать вакцинацию, а не увеличение количества тестов, сказал Макрон. В начале сентября начнется кампания по приглашению на ревакцинацию людей, изначально привитых в январе и феврале 2021 года.

"Мы должны перейти к вакцинации всех французов", - подчеркнул он, уточнив, что при ухудшении ситуации речь может зайти даже об обязательной вакцинации всех жителей Франции.

Но президент пока сделал выбор в пользу сознательности граждан.

К настоящему моменту около 41% населения Франции получило оба компонента вакцины.

За весь период пандемии во Франции было зарегистрировано около 5,8 млн случаев заражения коронавирусом и более 111 тыс. смертей от заболевания.