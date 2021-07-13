УЕФА представил символическую сборную Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с 11 игроками, которые произвели наилучшее впечатление на Евро-2020. Победительницей турнира, который прошел с 11 июня по 11 июля в 11 странах, стала Италия, обыграв в финале Англию, сообщает Обозреватель.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, в символическую сборную континентального первенства попали пять чемпионов Европы, три вице-чемпиона и по одному представителю из Дании, Испании и Бельгии.

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Харри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия)

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания)

Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия)

Напомним, что англичане открыли счет уже на второй минуте финального противостояния, однако "скуадре адзурре" удалось отыграться в середине второго тайма. Основное и дополнительное время закончилось вничью, поэтому игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались итальянцы.