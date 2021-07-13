В ЮАР массовые беспорядки – власти призывают на помощь армию

В Южно-Африканской республике продолжаются массовые беспорядки на фоне заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Власти страны привлекает армию для восстановления порядка на улицах, сообщают мировые СМИ.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса обратился к нации в понедельник вечером, призывая к спокойствию после того, как по меньшей мере шесть человек погибли в результате насилия, а сотни были арестованы.

Рамафоса признал, что протесты и мародерство, возможно, начались с политических требований, но эти криминальные элементы взяли верх.

"То, что мы сейчас наблюдаем, - это оппортунистические акты криминалитета" , - сказал он.

В ЮАР беспорядки и белые стреляют в негров pic.twitter.com/BydaksNQoH - хлебавши ромбики (@funtria) July 12, 2021

Рамафоса также предупредил, что продолжение протестов и мародерства может еще больше подорвать реакцию страны на COVID-19 и кампанию по вакцинации.