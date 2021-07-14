Ученые научились определять темпы старения человека

Система iAge измеряет воспалительную нагрузку на иммунитет и прогнозирует продолжительность жизни, сообщает Корреспондент.

Ученые из Института Бака и Стэнфордского университета разработали систему, которая на основе анализа некоторых белков в крови позволяет определить биологический возраст человека, предсказать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и оценить продолжительность жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Aging, пишет Longevity technology﻿.

В рамках проекта 1000 Immunomes специалисты изучили образцы крови 1001 человека в возрасте от восьми до 96 лет. Их целью было выяснить, как признаки хронического системного воспаления меняются с возрастом.

Они идентифицировали особый биомаркер иммунного старения – хемокин CXCL9. Этот белок продуцируется эндотелием и помогает активировать Т-клетки иммунной системы.

С возрастом, по мере роста системного воспаления, его высвобождение увеличивается, что в итоге способствует клеточному старению и нарушению функции кровеносных сосудов.

Однако у одних людей признаки системного воспаления проявляются раньше, а у других позже.

С помощью компьютерного моделирования ученым удалось создать алгоритм иммунных "часов" iAge, основанный на связи уровня белка CXCL9 в крови с системным воспалением. Программа позволяет не только оценить состояние иммунной и сердечно-сосудистой системы человека, но и предсказать темпы его старения в будущем.

По словам исследователей, система iAge измеряет воспалительную нагрузку и предсказывает множественные заболевания, связанные со старением, снижение иммунитета с возрастом, а также объясняет исключительную продолжительность жизни у долгожителей.

Они уверены, что на основе iAge можно создать новый метод выявления рисков развития возрастных заболеваний, связанных со снижением иммунитета.