Наталья Могилевская восхитила новым соблазнительным образом

45-летняя Наталья Могилевская снимается в новом развлекательном проекте. Изо дня в день она демонстрирует фантастические образы. Певица показала новый look в платье с разрезом и элегантном жакете с камнями, сообщает 24 Канал.

В кадре звезды обязаны выглядеть безупречно, поэтому за их наряды отвечают лучшие стилисты. Так, артистка восхитила образом в приталенном платье длины миди с глубоким разрезом до бедер. Платье нюдового цвета на тонких бретелях достаточно откровенное, ведь эффектно демонстрирует декольте Могилевской. Неудивительно, что его звезда соединила с жакетом. Он фантастически довершил платье, а разноцветные камни на плечах и на манжетах добавили шика. Завершили образ певицы трендовые карамельные босоножки на устойчивых каблуках.

Фото с инстаграма певицы