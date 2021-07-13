Германия не собирается вводить обязательную вакцинацию - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Институт Роберта Коха заявила, что в ФРГ не рассматривают возможность введения обязательной вакцинации граждан от коронавируса COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не собираемся идти по этому пути" , - сказала Меркель, имея ввиду Францию, в которой накануне президент Эммануэль Макрон объявил, что вакцинация станет обязательной для медицинских работников.

Она отметила, что вместо этого немецкое правительство продолжит придерживаться изначальной стратегии - рекламировать пользу от вакцины против COVID-19. Меркель также указала на необходимость вакцинировать как можно больше граждан.

"Чем больше людей вакцинируются, тем свободнее мы станем. Вакцинация защищает не только вас, но и тех, кто вам близок, и кого вы любите" , - сказала канцлер.

Меркель поддержал министр здравоохранения Германии Єнс Шпан.

"Чем больше людей пройдет вакцинацию, тем легче нам будет пережить осень и зиму" , - сказал Шпан.

Министр также отметил, что это поможет облегчить жизнь врачам и другим медицинским работникам. За период пандемии в Германии было зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 91 тыс. смертей от заболевания.