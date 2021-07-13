На Закарпатье у двух женщин подозревают штамм Delta

На Закарпатье подозревают штамм коронавируса Delta у двух пациентов, вернувшихся из России, сообщает Укринформ.

"Речь идет о двух молодых женщин, которые вернулись в Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы на Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма Delta", - главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его словам, результатов ожидают со дня на день, отправили их еще на прошлой неделе.

Главный врач отметил, что сейчас пациентки, о которых идет речь, уже выписаны домой.