На Закарпатье у двух женщин подозревают штамм Delta
На Закарпатье подозревают штамм коронавируса Delta у двух пациентов, вернувшихся из России, сообщает Укринформ.
"Речь идет о двух молодых женщин, которые вернулись в Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы на Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма Delta", - главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.
По его словам, результатов ожидают со дня на день, отправили их еще на прошлой неделе.
Главный врач отметил, что сейчас пациентки, о которых идет речь, уже выписаны домой.
"Мы заподозрили у них именно Covid-штамм Delta через тяжелое течение болезни, который у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма Delta", - отметил Поляк.