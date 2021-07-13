Укусы змей: первая помощь

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), в мире ежегодно регистрируется более 10 миллионов человек, укушенных ядовитыми животными, из них гибнет около 50 тысяч. Особенно велика токсическая опасность для детей.

В связи с быстрым развитием токсического эффекта большое значение имеют меры первой само- и взаимопомощи. При укусе змеи необходимо сразу же начать энергичное отсасывание ртом яда из ранки. Для этого надо сжать зубами ткань, окружающую ранку, выдавливая и одновременно высасывая ее, а извлеченную жидкость быстро сплевывать. Продолжать эту процедуру в течение 15 - 20 минут. Не забудьте: нельзя отсасывать яд тому, у кого на губах и в полости рта имеются трещинки, язвочки или ранки. Установлено, что отсасывание удаляет от 28% до 46% всего введенного в организм яда. Однако следует знать, что эта мера эффективна только в первые 20-30 минут! Затем следует смазать место укуса антисептиком, наложить асептическую повязку.

Пострадавшему нужен полный покой. Его усаживают или укладывают, обездвиживают пораженную часть тела, так как распространение яда из места укуса при движениях усиливается, и накладывают на нее шину, как при переломе. Для этого можно использовать любые подручные предметы. Можно обойтись и без шины, прибинтовав согнутую в локте руку к туловищу, а поврежденную ногу к здоровой. Дать пострадавшему обильное питье, лучше крепкий чай. Для замедления всасывания яда показан холод на место укуса. После оказания первой помощи пострадавшего необходимо незамедлительно доставить в ближайшее лечебное учреждение, причем транспортировать в положении лежа.