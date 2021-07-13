Талибы предъявили ультиматум жителям афганских городов

Высокопоставленный представитель "Талибана" Амир Хан Муттаги сообщил, что боевики этого движения не хотят вести военных действий в городах. Это заявление призвано остановить массовое бегство городского населения, сообщает NEWSru.

"Наши бойцы, пришедшие из гор и пустынь, достигли городов. Но моджахеды не хотят воевать в городах" , - передала его слова страница пресс-службы талибов в социальной сети Twitter.

"Гораздо лучше использовать все возможные каналы, чтобы вступить в контакт с нашей комиссией по наставничеству, обговорить приемлемые условия и тем самым не допустить, чтобы ваши города пострадали" , - заявил один из лидеров группировки, как раз и возглавляющий комиссию по обсуждению условий капитуляции.

Ранее талибы сообщили, что контролируют 85% территории Афганистана. Правительство сохраняет контроль над городами, мирное население десятками тысяч бежит за границу, американцы стремительно выводят войска.