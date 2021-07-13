Укрпошта запустила онлайн-переводы с карточек "Простір"

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" начал осуществлять денежные переводы с карт национальной платежной системы "Простір" на сайте компании, сообщает Укрпошта.

Чтобы осуществить перевод, достаточно зайти на сайт, указать номер карты, номер телефона, срок действия и CVV-код карты отправителя, номер карты получателя и сумму перевода.

Максимальная сумма перевода за одну транзакцию - 14 999 грн с учетом комиссии. Максимально за сутки можно осуществить до 5 транзакций на общую сумму 65 тыс грн. Количество переводов в месяц с одной карты - 50 на общую сумму 150 тыс грн.

Комиссия "Укрпочты" составляет 0,3% от суммы перевода + 5 грн. Дополнительную комиссию может взимать банк-эмитент.