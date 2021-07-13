Олимпик будет жить: клуб с новым президентом будет выступать в Первой лиге

Донецкий "Олимпик", снявшийся с Премьер-лиги и угрожавший прекратить существование, воскрес! Команда не исчезнет с футбольной карты Украины. Дончане продолжат выступать в профессиональном дивизионе - они просто понизятся в классе и перейдут из УПЛ в Первую лигу. Для УПЛ у "Олимпика" нет достаточно финансовых средств, сообщает УНИАН.

Эту новость сообщил пока еще действующий президент клуба Владислав Гельзин. Но он свою должность оставит и передаст право управлять другому лицу, которое будет инвестором и владельцем команды.

"Ко мне пришли ребята и сказали, что готовы сохранить клуб. В УПЛ мы не готовы заявляться, поэтому решили пойти в Первую лигу. Рад, что нашлись люди, которые будут инвестировать в футбол. Поэтому у нашего клуба будут новый президент и новые инвесторы" , - сказал Гельзин для 1927.kiev.ua.

Напомним, что уже известно, кто может заменить "Олимпик" в УПЛ. Ранее УАФ серьезно наказала Гельзина.

"Олимпик": история клуба