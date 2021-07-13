Олимпик будет жить: клуб с новым президентом будет выступать в Первой лиге
Донецкий "Олимпик", снявшийся с Премьер-лиги и угрожавший прекратить существование, воскрес! Команда не исчезнет с футбольной карты Украины. Дончане продолжат выступать в профессиональном дивизионе - они просто понизятся в классе и перейдут из УПЛ в Первую лигу. Для УПЛ у "Олимпика" нет достаточно финансовых средств, сообщает УНИАН.
Эту новость сообщил пока еще действующий президент клуба Владислав Гельзин. Но он свою должность оставит и передаст право управлять другому лицу, которое будет инвестором и владельцем команды.
"Ко мне пришли ребята и сказали, что готовы сохранить клуб. В УПЛ мы не готовы заявляться, поэтому решили пойти в Первую лигу. Рад, что нашлись люди, которые будут инвестировать в футбол. Поэтому у нашего клуба будут новый президент и новые инвесторы", - сказал Гельзин для 1927.kiev.ua.
Напомним, что уже известно, кто может заменить "Олимпик" в УПЛ. Ранее УАФ серьезно наказала Гельзина.
"Олимпик": история клуба
- "Олимпик" был основан 15 июля 2001 года.
- В сезоне 2004-2005 команда дебютировала на профессиональном уровне во Второй лиге Украины, а в сезоне 2013-2014 завоевала право повыситься из первой лиги в УПЛ.
- Перед стартом в украинской Премьер-лиге "Олимпик" был вынужден переехать из Донецка в Киев.
- Дебютировав в УПЛ в 2014 году, "Олимпик" не вылетал из высшего дивизиона. А лучшим результатом команды стало четвертое место в сезоне 2016-2017.
- В 2017 году "Олимпик" дебютировал в еврокубках, но не сумел пройти греческий ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
- Прошлый сезон донецкий клуб завершил на 13-м месте в УПЛ.