Под Одессой вертолет во время посадки сдул палатки отдыхающих

Под Одессой во время посадки вертолета Eurocopter EC155 на пляже в курортном поселке Грибовка сдуло палатки туристов.

На обнародованных кадрах видно, что вертолет заходил на посадку прямо над кемпингом с людьми, в результате чего палатки и находившееся в них имущество разлетелись по сторонам.

"У наших соседей — палатки сровняло с землей и мальчика ударили крепления. Сломало полностью шатер, и тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня… Слава Богу никого не задело" , — рассказала туристка.

По ее словам, пилот вертолета за нанесенный ущерб даже не извинился, однако в дальнейшем заходил на посадку уже с другой стороны.