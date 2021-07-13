Мендель объяснила, почему Порошенко больше не станет президентом
Бывшая пресс-секретарь Зеленского в своей книге выделила фрагмент, где обосновала свое мнение о том, почему Петр Порошенко больше не станет президентом Украины.
Об этом свидетельствует ее публикация на Facebook-странице.
По ее словам,
"окружение президента Петра Порошенко погрязло в коррупционных скандалах и лицемерии, а его информационная политика строилась на агрессии, лжи и отсталом, неестественном консерватизме..."
Мендель также отметила, что
"Петр Порошенко пытался искусственно насадить консервативные идеалы начала ХХ века, которые потеряли свою актуальность и для многих уже не казались привлекательными...".
Следует отметить, что пресс-секретарь президента в своей книге подчеркнула, что
"Зеленский навсегда изменил украинскую политику... Он представлял украинскую идентичность такой, какой она была, - без пафоса, но с множеством различных привкусов, не как страну, достойную сожаления, а как динамическую европейскую демократию", отметила Юлия Мендель.