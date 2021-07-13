Мендель объяснила, почему Порошенко больше не станет президентом

Бывшая пресс-секретарь Зеленского в своей книге выделила фрагмент, где обосновала свое мнение о том, почему Петр Порошенко больше не станет президентом Украины.

Об этом свидетельствует ее публикация на Facebook-странице.

По ее словам, "окружение президента Петра Порошенко погрязло в коррупционных скандалах и лицемерии, а его информационная политика строилась на агрессии, лжи и отсталом, неестественном консерватизме..."

Мендель также отметила, что "Петр Порошенко пытался искусственно насадить консервативные идеалы начала ХХ века, которые потеряли свою актуальность и для многих уже не казались привлекательными...".