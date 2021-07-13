Facebook удалил пост посла Украины, критиковавшего Путина
Facebook удалил пост посла Украины в Чехии Евгения Перебейниса, в котором дипломат раскритиковал президента России Владимира Путина за слова про "один народ", сообщает УНИАН.
Соцсеть назвала пост Перебийниса якобы разжигающим ненависть, и удалила его, сообщил дипломат.
"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", - прокомментировал украинский посол действия соцсети.
Также Перебийнис добавил скриншот удаленного поста.
"Какой одиннарод? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", - говорилось в тексте сообщения, который не понравился Facebook.