Facebook удалил пост посла Украины, критиковавшего Путина

Facebook удалил пост посла Украины в Чехии Евгения Перебейниса, в котором дипломат раскритиковал президента России Владимира Путина за слова про "один народ", сообщает УНИАН.

Соцсеть назвала пост Перебийниса якобы разжигающим ненависть, и удалила его, сообщил дипломат.

"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они" , - прокомментировал украинский посол действия соцсети.

Также Перебийнис добавил скриншот удаленного поста.