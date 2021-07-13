В Малайзии закрыли центр вакцинации, где 200 человек заразились коронавирусом

В Малайзии закрыли один из центров вакцинации, где во время прививки заразились коронавируса более 200 человек, сообщает Укринформ.

По словам министра науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддина, в 204 человек из 435 протестированных подтвердили заражение коронавируса.

Тем, кто был привит в период с 9 по 12 июля в центре вакцинации, примерно в 25 км от Куала-Лумпура, рекомендуется самоизолироваться в течение 10 дней.

Как отмечается, вспышка коронавируса в центре вакцинации произошло на фоне того, как в Малайзии резко возросла заболеваемость COVID-19.

По информации представителей центра вакцинации, восстановление работы заведения состоится уже в эту среду после того, как будет проведена дезинфекция и изменится штатное расписание.

Ежедневно в данном центре вакцинации делают около трех тысяч прививок.