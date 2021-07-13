Школы закрывают 10-11 классы для учеников: что делать родителям

Некоторые школы в Украине начали реформироваться, отменив обучения в 10-11 классах. Из-за этого родители начали бить тревогу, ведь не знают, где учиться детям, сообщает РБК-Украина.

Как рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, пока начинается реорганизация образовательной сети. А именно началось создание профильных академических лицеев, академий, опорных учреждений и их филиалов.

В частности, поэтому часть школ уже сообщила родителям о том, что у них отменяется набор на 10-11 классы. Кроме того, в 2020 году от родителей к образовательному омбудсмену поступило 82 обращения из 53 населенных пунктов.

"Мы с десяток обращений, когда в мае ученикам говорят, что "у нас не будет 10 класса, идите куда хотите". Так не делается. Именно поэтому мы предложили изменения в закон" , - отметил Сергей Горбачев.

По словам омбудсмена, образовательные учреждения должны сообщать учеников и их родителей за полтора года до изменения условий обучения или перепрофилирование школы.

Кроме того, в одной из школ Киева план оптимизации приняли еще в 2018 году, однако о нем вовремя не предупредили родителей. Поэтому сложилась такая ситуация, что школьникам в 9 классе сообщили, что они больше не смогут учиться в 10 классе.

Как действовать родителям?

Образовательный омбудсмен в таких случаях рекомендует родителям обращаться в местные управления образования.

Также родителям необходимо обратиться в управление образования с заявлением, что ребенок планирует продолжить обучение в 10 классе. Там должны ребенка обязательно устроить.

Известно, что школы в Украине, согласно реформе НУШ, будут переформатироваться, и 10 - 12 классы станут профильным образованием для учащихся.

То есть будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные учебные заведения. Но новая система окончательно должен заработать только от 2027. А в ближайшие годы ученики после 9 класса и в дальнейшем учиться в своих школах.

Автор: Тетяна Самарук