Зеленский объяснил свое отношение к языковым квотам

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в языковом вопросе сложно найти справедливость, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика" в Киеве.

"Я считаю, что поднятие этой темы - это политический вопрос" , - сказал Зеленский и добавил, что имеет неизменное мнение, несмотря на свою должность.

"У нас есть украинский язык - единственный государственный язык. Это закреплено в Конституции. Каждый раз, когда мы делаем те или иные шаги к новым шагам по совершенствованию языкового вопроса, я считаю, что это политические вопросы. И вы сказали, что "Слуги" что-то хотели, потом отменили... Что-то происходит в парламенте по поводу разных вопросов. О языке говорят все партии, все парламентарии, что-то там доказывают, что-то предлагают. Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно. Я считаю, что самое справедливое - не поднимать этот вопрос" , - подчеркнул Зеленский.

Президент выражает убеждение, что в украинском законодательстве есть все для того, чтобы "мы с вами жили, работали и разговаривали, делали и поддерживали нашу страну и наш язык".

"Я считаю, что все сделано. Есть какие-то вещи, которые не до конца справедливы с точки зрения международного сообщества, и вы это знаете, с точки зрения Венецианской комиссии, с точки зрения некоторых стран в отношении закона о языке. Такого, чтобы все были довольны, никогда не будет" , - заявил президент.

В то же время он отметил, что представители телевизионного сообщества на некоторых каналах недовольны распределением квот.

"Почему? Потому что вопрос языка эволюционный. Например, что касается квот, квотирование - то оно было в Украине революционным... Я тогда не совсем поддерживал именно такой подход к квотированию, поэтому я всегда говорил, что во-первых, это вопрос не своевременный, а во-вторых, я говорил, если мы хотим развивать именно украиноязычный качественный контент и телевидение, кино и тому подобное, - мы должны вкладывать именно в это деньги" , - отметил Зеленский.

По его словам, сложно конкурировать, если рынок русскоязычного контента больше.

"Люди, которые снимают тот или иной контент на русском языке, то они могут потратить больше денег, и конкурировать украиноязычному контенту сложно. Поэтому надо не что-то там запрещать, я так считал, а надо украиноязычный контент - давайте сделаем программу на 5 лет, не будем брать налоги со всех компаний, которые производят контент на украинском языке. Хотят на английском, русском, венгерском, польском - пусть делают этот контент и платят все налоги" , - заявил Зеленский.