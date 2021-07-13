Суд оставил за решеткой генерал-майора СБУ, подозреваемого в госизмене

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, обвиняемого в государственной измене и организации теракта, сообщает Деловая столица.

"13 июля 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 года, которой удовлетворено ходатайство прокурора и продлен в отношении обвиняемого Ш. (Шайтанова — "ДС") срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 августа 2021 года" , — сказано в сообщении пресс-службы суда.

По результатам апелляционного рассмотрения решение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения.

Напомним, 14 апреля 2020 года контрразведка задержала генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по версии следствия, он по заданию российских спецслужб планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.