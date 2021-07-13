НБУ планирует снять ограничение на покупку инвалюты
Национальный банк Украины (НБУ) планирует в ближайшее время снять ограничение на покупку бизнесом иностранной валюты под обязательства, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы готовы двигаться дальше на пути к валютной либерализации. Это наш безусловный приоритет. Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, касающееся покупки иностранной валюты под обязательства", – сказал в интервью агентству заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
Замглавы Нацбанка отметил, что, по мнению команды регулятора, такое решение будет иметь большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные меры.
"Сейчас мы активно дискутируем на эту тему и финализируем обсуждение касательно модальности. Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет. Это решение будет одобрено нами в скором времени", – добавил Гелетий.