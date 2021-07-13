НБУ планирует снять ограничение на покупку инвалюты

Национальный банк Украины (НБУ) планирует в ближайшее время снять ограничение на покупку бизнесом иностранной валюты под обязательства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы двигаться дальше на пути к валютной либерализации. Это наш безусловный приоритет. Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, касающееся покупки иностранной валюты под обязательства", – сказал в интервью агентству заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Замглавы Нацбанка отметил, что, по мнению команды регулятора, такое решение будет иметь большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные меры.