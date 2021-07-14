На МКС начали выращивать перец

Астронавты на Международной космической станции начали выращивать перец, сообщает УНИАН.

Об этом написала астронавт NASA Меган Макартур на странице в Twitter﻿.

"Эксперимент Plant Habitat-04 стартовал сегодня. Впервые мы выращиваем перец в космосе. Это трудная задача, поскольку она состоит из длинных циклов прорастания и роста. Но это отличный источник витамина С и приправа!" ,- написала Макартур.

Астронавт не уточнила, какой сорт перца планируется вырастить на МКС, но добавила фото поверхности планеты и предложила читателям угадать, каким именно он будет.