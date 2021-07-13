Сайты президента и СБУ подверглись DDoS-атаке

Хакеры совершили кибератаки на сайты президента Украины и Службы безопасности Украины, сообщает Деловая столица.

Госспецсвязи нейтрализовала очередные кибератаки на сайты органов власти. На этот раз осуществлены DDoS-атаки на официальные сайты президента Украины и Службы безопасности Украины. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины все кибератаки нейтрализовала.

"Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу" , — заявил заместитель председателя Службы Виктор Жора.

В Госспецсвязи заметили, что наблюдают увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов. За полгода заблокировано более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того — заблокировано более 250 DDoS-атак.