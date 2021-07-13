Пушилин загорелся идеей пересмотреть границы Украины

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин, обсуждая статью президента РФ Владимира Путина об Украине, отметил, что для "ЛДНР" очень актуален вопрос пересмотра границы Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в комментарии одному из пропагандистских телеканалов.

"Пересмотр границ Украины — это вопрос актуальный. И мы рады, что он поднимается. Пока в виде сигнала, но… Мы озадачены судьбой жителей Одессы, Харькова, других регионов. Там живут наши друзья, там живут наши родственники и они не имеют возможности полноценно общаться на русском языке" , — сказал террорист.

При этом он подчеркнул, что "власти ЛДНР" "не готовы с этим мириться" и рады тому, что Россия поднимает этот вопрос.

Напомним, в своей статье, опубликованной 12 июля на сайте Кремля, Путин назвал Украину детищем советской эпохи и беднейшей страной Европы. Кроме того, он заявил, что суверенитета Украины без дружбы с Россией не будет.

Ранее бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что хочет сделать границы Украины предметом международной дискуссии.