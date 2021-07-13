Названы возможные кандидаты на должность Авакова

Из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова на его должность рассматриваются как минимум два кандидата. Оба они являются нардепами от "Слуги народа", сообщает РБК-Украина.

Об этом редакции сообщил информированный источник.

По словам источника, одним из кандидатов является глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Вторым - глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Бакумов.

Автор: Сергей Щербина