Президент обсудит со "слугами" отставку еще двух министров

Президент Украины Владимир Зеленский собирает депутатов фракции "Слуга народа" на большое закрытое совещание. Об этом сообщает источник редакции, сообщает Зеркало недели.

Известно, что вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова ВР рассмотрит в четверг, 15 июля. Тогда вероятно, что его увольнение обойдется без обсуждения монобольшинства, встреча которого с президентом Зеленским, по данным УП, запланирована только на субботу, 17 июля.

Источник редакции в "Слуге народа" сообщил, что на фракции будет два кадровых обсуждения. Речь идет о замене министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи. Также на повестке дня обсуждение претензий, которые существуют к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

По данным редакции, в 2019 году при формировании нового правительства Авакову в споре с Зеленским удалось отстоять не только право самостоятельно подобрать себе заместителей, но и подчинение Национальной гвардии МВД.

Впоследствии Зеленский неоднократно отмечал эффективность Авакова как главы МВД и называл его «мощным министром».

Однако на недавней пресс-конференции Зеленский заявил, что Авакову следует покинуть пост министра, если окажется, что фигурантам «дела Шеремета» были необоснованно предъявлены обвинения.