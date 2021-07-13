Аваков может стать новым премьером - нардеп

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который сегодня подал в отставку, может в дальнейшем занять пост главы правительства, сообщает Сегодня.

Об этом сказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

"Аваков по своему влиянию и потенциалу – готовый премьер-министр Украины. Я думаю, что именно на эту должность его будут рекомендовать" , – сказал он .

По данным СМИ, сегодня, 13 июля, должно состояться заседание фракции "Слуга народа" – будут рассматривать кадровые вопросы правительства, в частности, в список на рассмотрение включен и вопрос в отношении главы МВД Арсена Авакова. На заседании ожидают и президента Владимира Зеленского.

Арсен Аваков занимал пост главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года. До этого он был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, ранее занимал пост главы Харьковской областной государственной администрации (с 2005 по 2010 годы). Арсен Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста.