Названа кандидатура на должность министра внутренних дел
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность нового главы министерства внутренних дел Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщил народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") в своём телеграмм-канале, соответствующее заявление Зеленский сделал во время заседания фракции во вторник.
"Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами", - написал Качура.