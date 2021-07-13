У Авакова есть президентские амбиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков решил уйти в отставку, чтобы "реализовать свои президентские амбиции".﻿ Об этом рассказал бывший и.о. министра внутренних дел Михаил Корниенко, сообщает Сегодня.

"Арсен Аваков – прежде всего, сильнейший политик. Едва ли не самый мощный в нашей стране на сегодняшний день. Ему удалось продержаться в кресле министра 7 лет при двух президентах. Такого еще не было. Я думаю, что Авакова есть президентские амбиции. И он уходит сейчас для того, чтобы их реализовать" , – сказал Корниенко.

Как заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, заявление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова стало такой же новостью для парламентариев, как и для народа, однако если такой вопрос будет стоять – за его отставку проголосуют.