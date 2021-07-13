Монастырский назвал свое согласие возглавить МВД жертвой

Денис Монастырский, который стал кандидатом в министры внутренних дел, прокомментировал свое решение. Он отметил, что для него это жертва, сообщает Обозреватель.

Об этом нардеп заявил сразу после заседания фракции "Слуга народа", которое состоялось 13 июля. Соответствующее предложение выдвинул президент Владимир Зеленский.