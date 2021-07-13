"Слуги" готовы в четверг сменить министра МВД

Верховная Рада в четверг может поддержать и отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, и назначение на этот пост главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, сообщает Интерфакс-Украина.

"Фракция решила, что в четверг утром будет голосование за отставку Арсена Авакова, а после перерыва в работе пленарного заседания (после 12:30) - за назначение Дениса Монастырского", - сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии агентству".

Вместе с тем она добавила, что других кадровых вопросов фракция во вторник вечером не рассматривала.