Семь версий отставки Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 13 июля., при этом не назвав причину своего решения, сообщает Сегодня.

Редакция пообщалась с собственными источниками в МВД, а также с нардепами Верховной Рады и выяснила основные версии причин, побудивших министра к увольнению.

Версия 1: Аваков пойдет на повышение

Арсен Аваков может в дальнейшем занять пост главы правительства. Об этом в эфире "Украина 24" сказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

"Аваков по своему влиянию и потенциалу – готовый премьер-министр Украины. Я думаю, что именно на эту должность его будут рекомендовать" , – сказал он.

В то же время ведущая телеканала "Украина 24" Наталья Влащенко в эфире программы "Хард с Влащенко" не исключила, что Аваков может стать вице-премьером.

Версия 2: Аваков может стать мэром Харькова

Бывший народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук предположил, что глава МВД подал в отставку для того, чтобы баллотироваться в мэры Харькова.

"А почему все забыли о выборах мэра Харькова? Если Авакова отправят в отставку, а он сам пойдет на эти выборы то победит 100%", – написал экс-нардеп в своем Telegram-канале.

Версия 3: Аваков надеется, что Рада не проголосует за его отставку

Опрошенные нами высокопоставленные сотрудники центрального аппарата МВД говорят, что в заявлении Авакова кроется интрига.

"Сегодняшнее заявление может оказаться маневром в расчете на то, что Рада не проголосует за отставку и позиции министра укрепятся еще сильнее", – рассказали ближайшие подчиненные министра.

Версия 4: Аваков хочет отдохнуть и написать книгу

Также собеседники не исключают того, что министру банально надоело работать в жестком режиме.

"Возможно, Аваков просто устал, хочет уйти на заслуженный отдых, где будет писать книги или мемуары" , – рассказали в министерстве.

Версия 5. Аваков подал в отставку накануне "грандиозного шухера"

Журналист Игорь Соловей предположил, что в Украине могут вспыхнуть масштабные беспорядки, и министр, зная об этом решил покинуть свой пост, чтобы не быть ответственным за будущие противостояния между гражданами и правоохранителями.

"Чувствует, что страна находится накануне грандиозного шухера", – написал он в своем Telegram-канале.

Версия 6: Уйти в отставку Авакова "убедил" Джордж Кент

По мнению Соловья, глава МВД мог подать в отставку под давлением зампомощника госсекретаря США и временного посла США в Украине Джорджа Кента.

"Джордж Кент нашел убедительные аргументы в разговоре с Аваковым несколько дней назад. Например, пообещал ему гарантии невключения в санкционный список в обмен на отставку", – пишет журналист.

Отметим, что заявление об отставке Аваков написал вскоре после встречи с недавно назначенным послом США Джорджем Кентом. Для Кента это была первая встреча с представителем власти в Украины. Для Авакова она стала последней.

Версия 7: Аваков подал в отставку по настоянию Зеленского

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук предполагает что Аваков подал в отставку с подачи президента Зеленского.

"Помните, в самом начале мы голосовали за назначение Авакова под президентские гарантии? Тогда Зеленский сказал, что если министр не справиться – он сам отправит его в отставку. Вероятно, так и произошло. Не исключено, что после беседы с главой государства Аваков сам (в отличие, от Степанова) написал заявление. Впрочем, это исключительно моя версия" – сказала Верещук.

В июне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил в том, что до осени перестановок в правительстве не планируется, в том числе не планировалась и отставка Авакова. Позже уже замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что слухи об отставке министра внутренних дел начались 22 февраля 2014 года – за день до назначения.