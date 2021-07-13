Возможный глава МВД: что известно о Денисе Монастырском

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность нового министра, сообщает Сегодня.

В настоящий момент Денис Монастырский занимает должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Это его первая каденция в качестве народного депутата. На парламентских выборах 2019 Денис Монастырский был избран в парламент по списку партии "Слуга народа", № 19 в списке.

Место рождения, образование

Денис Монастырский родился 12 июня 1980 в Хмельницком.

Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук.

Карьера

Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

2006 – соучредитель и член правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру";

2007 – юрист в компании Hillmont Partners;

2009 – работал в Global Ties KC;

2015-2017 занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг";

2015-2019 – эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего (UIF).

В Верховной Рады VIII созыва работал помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Антона Геращенко.

Член Главного Совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

Был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Кабинета Министров Украины.

В ГБР работает и жена Монастырского Жанна.

Научная деятельность и публикации

Автор и соавтор 25 научных публикаций, трех учебных пособий ("Нормотворчество в юридических клиниках", "Правоведение" и "Правовое письмо"), а также около 70 законопроектов, поданных в Верховную Раду.