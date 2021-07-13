Арендодателям квартир на первых этажах прописали новые правила

Владельцев и совладельцев квартир, которые планируют их объединять или "нарезать" из одного объекта несколько офисов, смарт-квартир или коммерческих помещений с целью сдачи в аренду ждут нормативные изменения, сообщает UBR.

Особенно это касается жилья, расположенного на первых этажах жилых домов и зачастую используемого в коммерческих целях.

Об этом свидетельствует проект правительственного постановления, разработанный Министерством развития общин и территорий (Минрегион). Документ носит название Порядок определения технической возможности разделения, объединения объекта (объектов) недвижимого имущества или выделения доли из объекта недвижимого имущества.

Он предполагает "целый перечень норм и ограничений" для данной категории недвижимости, рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

"Как правило, подобные переформатирования площади носили хаотичный характер по принципу деления на небольшие блоки квадратуры и сдачи помещения в складчину арендаторам. Часто-густо с целью экономии последние не обращали внимания ни на нарушения санитарных, строительных норм и техники безопасности. А любое непредвиденное обстоятельство – к примеру, пожар – могло привести к трагедии и жертвам за счет того, что не соблюдены технические требования по части перепланировки" , – отметила она.

По ее словам, проект правительственного постановления определяет ряд требований и к оценке технической возможности любого деления или объединения. Так, частные дома, дачи, квартиры в домах могут быть поделены, согласно новому порядку, только если отдельные части, которые будут созданы в результате их деления, будут состоять из изолированной совокупности жилых и нежилых (кухня, санузел, как минимум) помещений.

При этом обязательно должен быть отдельный выход на лестничную клетку, в коридор или на улицу и обеспечена изоляция от другой части квартиры.

"Фактически в результате дележа и перепланирования должен получиться самостоятельный юнит. Это важный пункт, накладывающий обязательства на собственников квартир, которые переоборудуют их под стихийные "хостелы", офисы и другие коммерческие помещения" , – подчеркнула эксперт.

Нежилые здания и группы нежилых помещений могут быть поделены, если отдельные части также будут состоять из изолированной совокупности с отдельным входом на лестничную клетку, коридор или улицу.

Еще один важный, по мнению Виктории Берещак, пункт содержит требования в части организации отдельных выездов шириной не менее 3,5 м.