Путин дал кредит Лукашенко и не повысил стоимость газа

Цена на газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне текущего года, а стране будет предоставлен кредит в связи с налоговым маневром в России, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года" , — сообщил Песков.

Кроме того, президенты договорились о кредитной поддержке Беларуси в связи с налоговым маневром в России.

В 2021 году Россия поставляет газ в Беларусь по цене $128,5 за 1 тыс. куб. м. Переговоры Путина и Лукашенко 13 июля длились более пяти часов. Это была уже четвертая очная встреча президентов в 2021 году.

Как сообщалось 3 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированном Крыму. Позже стало известно, что встреча состоится в Санкт-Петербурге.