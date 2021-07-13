В "Голосе" поддерживают отставку Авакова

В партии "Голос" заявили, что поддерживают отставку министра внутренних дел (МВД) Арсена Авакова с должности, но считают более важным, кто займет должность вместо него и призвали президента Украины Владимира Зеленского обсудить с парламентом кандидатуру будущего министра, говорится в пресс-службе политсилы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Голос" был первой политической силой в этом парламенте, которая инициировала отставку министра Авакова. Мы поддерживали эту идею тогда, поддерживаем ее сейчас. Причина - не произошло реальной реформы МВД и Национальной полиции. Впервые мы инициировали отставку Авакова за изнасилования девушки в отделении полиции в Кагарлыке. Антон Геращенко тогда обещал в зале парламента, что весь Кагарлицкий отдел будет расформирован. А мы прекрасно знаем, что большая его часть продолжила служить в полиции. К сожалению, подобных случаев достаточно много. Это типичный пример кадровой политики в полиции. Поэтому "Голос" поддерживает отставку Авакова, потому что МВД таки нужны реформы" , - цитирует пресс-служба слова народного депутата Андрея Осадчука.

Нардеп отметил, что сама по себе отставка Авакова проблемы с нереформированной системой не решит.