Малюська повторил пост Богдана перед отставкой

Министр юстиции Денис Малюська поздно вечером 13 июля опубликовал в соцсети пост, состоящий из одного слова. Именно это слово некогда стало последней записью Андрея Богдана в его аккаунте в качестве главы Офиса президента, сообщает Страна.ua.

Публикация появилась в Фейсбуке.

Малюска написал, соблюдая орфографию Богдана: "Скукатища". И добавил знак копирайта (с), намекая, что слово принадлежит не ему.

Комментаторы Малюськи сразу припомнили автора словечка, ставшего мемом.18 января 2020 года Богдан написал у себя в Фейсбук "Скукатища". Что он имел в виду, неизвестно. Но после появления этого поста Богдана уволили с должности главы Офиса президента.

Также комментаторы принялись острить на тему отставки. "Для разнообразия можно подать в отставку", "Завтра на Комитете будет веселей", "Чувствую, кто-то следующий уйдет в отставку", "Заявление Арсена Авакова об отставке не торкнуло?" - пишут пользователи.