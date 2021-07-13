ЕСПЧ обязал РФ узаконить однополые союзы

Европейский суд по правам человека потребовал, чтобы Россия узаконила однополые союзы, сообщает УНИАН.

Как пишет российское издание Медуза, речь идёт о решении суда по делу "Федотова и другие против России". Три однополые пары из Москвы и Липецкой области подали жалобы в ЕСПЧ после того, как в 2009 и 2013 годах в России отказались регистрировать их отношения.

Им отказали из-за того, что, согласно Семейному кодексу РФ, брак - это "союз мужчины и женщины". ЕСПЧ посчитал, что было нарушено право на уважение частной и семейной жизни.

Он сослался на резолюцию ПАСЕ, согласно которой государства-участники Совета Европы должны изменить свои законы так, чтобы однополые пары получили правовую базу, обеспечивающую признание и защиту их союзов, а также "равные права с гетеросексуальными парами" в вопросах наследования.

Также суд прокомментировал заявление российских властей о том, что большинство россиян не поддерживают однополые союзы. ЕСПЧ считает, что это противоречит Конвенции по правам человека, поскольку права группы меньшинства ставят в зависимость от мнения большинства.

Отмечается, что Россия может выбрать наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста.