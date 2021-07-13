ЕСПЧ обязал РФ узаконить однополые союзы

ЕСПЧ обязал РФ узаконить однополые союзы

Европейский суд по правам человека потребовал, чтобы Россия узаконила однополые союзы, сообщает УНИАН.

Как пишет российское издание Медуза, речь идёт о решении суда по делу "Федотова и другие против России". Три однополые пары из Москвы и Липецкой области подали жалобы в ЕСПЧ после того, как в 2009 и 2013 годах в России отказались регистрировать их отношения.

Им отказали из-за того, что, согласно Семейному кодексу РФ, брак - это "союз мужчины и женщины". ЕСПЧ посчитал, что было нарушено право на уважение частной и семейной жизни.

Он сослался на резолюцию ПАСЕ, согласно которой государства-участники Совета Европы должны изменить свои законы так, чтобы однополые пары получили правовую базу, обеспечивающую признание и защиту их союзов, а также "равные права с гетеросексуальными парами" в вопросах наследования.

Также суд прокомментировал заявление российских властей о том, что большинство россиян не поддерживают однополые союзы. ЕСПЧ считает, что это противоречит Конвенции по правам человека, поскольку права группы меньшинства ставят в зависимость от мнения большинства.

Отмечается, что Россия может выбрать наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста.

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