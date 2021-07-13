На Киевщине загорелась пятиэтажка, погибли два человека

Во вторник, 13 июля, в Киевской области возник пожар в пятиэтажном доме, в результате возгорания погибло два человека, сообщает Страна.ua.

По информации пресс-службы ГСЧС 13 июля в 19:03 в г. Яготин по ул. Независимости 50, в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4-го и 5-го этажей, в результате чего 2 человека погибли и 1 госпитализирован.

По данным спасателей, в 19:27 пожар был локализован, в 20:27 - ликвидировали на площади 60 м кв. К тушению были привлечены 12 сотрудников и три единицы спецтехники.