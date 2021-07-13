Путин заявил, что нормандский формат - не место для обсуждения "СП-2"

Нормандский формат - не место для обсуждения "Северного потока-2" и других экономических вопросов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает РБК-Украина.

Как передает News24 Russia, Путин считает, что Нормандский формат является политической площадкой и обсуждать на нём коммерческие проекты, такие как "Северный поток-2", невозможно.

"Нормандский формат или другие подобные форматы - это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами как "Северный поток", "Северный поток-2" или транзит газа через Украину" , - заявил Путин.

Автор: Наталья Скороход