Названа истинная причина срыва боя Фьюри - Уайлдер

Промоутер Эдди Хирн уверен, что бой между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером перенесен не из-за коронавируса, сообщает УНИАН.

42-летний менеджер для Boxing News 24﻿ озвучил свою версию событий.

По словам Хирна, истинной причиной срыва боя стал не COVID-19, который диагностировали у Фьюри, а низкий процент продажи билетов.

"Боксеры не смогли продать билеты. Вы можете зайти в интернет и проверить. По моей информации, они продали 25 или 30 процентов мест, что означает полный провал. Спортсмены не создали шума, из-за чего цифры PPV должны были быть очень низкие", - сказал Хирн .

Также Хирн заметил, что британские вещатели скептически отнеслись к возможности транслировать поединок. В качестве средства для увеличения продаж предлагается добавить несколько известных бойцов в андеркарте.

По слухам СМИ Фьюри сдал положительный тест на коронавирус. Журналист Дан Рафаэл сообщил, что британец успел получить первую дозу вакцины и ожидал вторую.

24 июля в Лас-Вегасе Фьюри и Уайлдер должны были выйти в ринг, но теперь новой ориентировочной датой боя является 9 октября.

Фьюри - Уайлдер: история противостояния